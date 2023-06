Portugueses ajudam a combater fogos no Canadá. Ministro alerta para cenário "de grande complexidade"

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro © Lusa

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, agradece a "disponibilidade" e "generosidade" aos 140 elementos da Proteção Civil que partiram esta quarta-feira para o Canadá. Os bombeiros, sapadores florestais da GNR e INEM vão integrar a Força Operacional Conjunta (FOCON) que irá auxiliar as autoridades canadianas no combate à vaga de incêndios que assola o país.

Para o ministro, o envio destes operacionais representa a "generosidade do povo português, a solidariedade do povo português para com o povo canadiano ao qual nos unem laços muito profundos, históricos e de grande coesão na relação histórica" que Portugal tem com o Canadá.

No aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa, José Luís Carneiro deixou ainda um alerta aos operacionais face à complexidade do cenário que vão encontrar. "O Canadá é uma realidade bastante distinta das realidades que já puderam conhecer. É muito importante que a vossa integração nas forças que combatem os incêndios no Canadá se desenvolvam com serenidade, tranquilidade e segurança. E a primeira segurança é a vossa segurança."

"O mais importante neste momentos é termos a consciência de que as nossas capacidades, que as nossas forças, o nosso conhecimento são sempre limitados para as necessidades e para as exigências e complexidade que ireis encontrar. Por isso, uma palavra de especial cuidado, ponderação e responsabilidade para que os passos que venham a dar possam ser seguros", acrescentou.

Os operacionais partiram num voo comercial com destino a Espanha, onde irão encontrar o contingente espanhol para seguirem em conjunto para o Quebec. O Canadá está a sofrer a maior vaga de incêndios dos últimos meses. A poucos dias do verão, mais de cinco milhões de hectares já arderam e milhares de pessoas foram obrigadas a sair de casa.

As províncias mais afetadas são as da Columbia Britânica, Alberta, Quebec e Nova Escócia. Na última semana, o fumo dos fogos alastrou-se pela costa este norte-americana, cobrindo várias cidades como Washington e Nova Iorque.