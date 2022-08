"Tristeza para todos os portugueses." MAI lamenta morte de bombeiro nas Caldas da Rainha

José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna © Manuel de Almeida/Lusa (arquivo)

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, lamentou esta quarta-feira a morte do bombeiro enquanto combatia o fogo nas Caldas da Rainha.

O bombeiro morreu vítima de ataque cardíaco nesta quarta-feira durante o combate ao fogo nas Caldas da Rainha.

Leia o comunicado na íntegra:

"Recebi com muita tristeza a notícia da morte do bombeiro Carlos Antunes, Subchefe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Óbidos, vítima de doença súbita, durante as operações de combate ao incêndio que deflagrou esta tarde em Landal, Caldas da Rainha, distrito de Leiria.

Endereço os meus sentidos pêsames à família, aos amigos, ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Óbidos e a todos os bombeiros e agentes de proteção civil que combatem os incêndios em Portugal.

Neste momento de tristeza e de consternação para todos os portugueses deixo, em nome do Governo, uma palavra de profunda gratidão a todos os homens e mulheres que colocam a sua vida em risco para defender a vida dos seus concidadãos, dos seus bens e do património natural do nosso país.

A forma generosa e altruísta com que integram este esforço nacional de defesa da floresta contra os incêndios merece o nosso mais sentido reconhecimento."