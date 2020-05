Ministro da Educação no regresso à escola assegura que há sensação de "segurança e compromisso"

Tiago Brandão Rodrigues © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Por Tiago Santos 18 Maio, 2020 • 11:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro da Educação fala de sensação de "segurança" e de uma passo importante na retoma da normalidade do dia-a-dia, no dia da reabertura das escolas para aulas presenciais do 11.º e 12.º anos de escolaridade. Numa visita à Escola Secundária de Santa Maria, em Sintra, Tiago Brandão Rodrigues respondeu ainda às criticas de Mário Nogueira, dizendo que a FENPROF deveria visitar as escolas que agora reabriram.

"Era importante que a FENPROF fosse às nossas escolas, visse o trabalhos dos nossos docentes. Que visse o trabalho das direções das escolas, dos corpos docentes e dos funcionários, a forma como se foram adaptando", considerou Tiago Brandão Rodrigues. "Os portugueses entendem que é importante dar este passo", disse, em declarações registadas pela RTP.

O líder da FENPROF tem criticado a opção do Governo sobre o regresso dos alunos às escolas falando em a falta de recursos humanos para garantir as condições de segurança necessárias.

"É importante que vejam também como os alunos e professores responderam hoje, dizendo um pouco por todo o que, melhor que o ensino à distância funcione, não há nada como o ensino presencial", nota o ministro da Educação,

Na Escola Secundária de Santa Maria, 900 alunos, distribuídas por quatro turmas, duas no período da manhã, duas no período da tarde, no dia em que os alunos.

"Pudemos ver, em cada uma das salas onde entramos, a forma como os alunos e os professores mostraram como é importante voltarem a estar juntos. "É um compromisso", diz o ministro.

"Todos temos de nos adaptar. A escola tem feito um grande esforço. Foi isso que hoje vimos aqui, mas também uma grande confiança", assinala Tiago Brandão Rodrigues.



LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19