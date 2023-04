Ministro da Educação promete recuperação de aprendizagens, 50 anos de PS e outros destaques TSF

© Miguel A. Lopes/Lusa

Por TSF 19 Abril, 2023 • 13:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro da Educação, João Costa, garantiu esta quarta-feira de manhã no Fórum TSF que o plano de recuperação de aprendizagens, que terminava este ano letivo, será "prolongado para o próximo ano". Era uma das preocupações dos diretores das escolas.

João Costa afasta a recuperação do tempo de serviço dos professores que tiveram esse tempo congelado, tendo em conta os custos financeiros, mas adianta, no Fórum TSF, que a proposta do Ministério foi melhorada e vai ser apresentada na quinta-feira aos sindicatos. Em resposta a estas declarações, Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, afirma que o ministro da Educação perdeu os professores e as medidas que anuncia não passam de propaganda.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou esta quarta-feira o quarto diploma do parlamento que despenaliza a morte medicamente assistida, pedindo ao Parlamento que clarifique dois pontos.

O governo recusa revelar o parecer jurídico no qual se baseou para despedir a CEO e o presidente da administração da TAP por justa causa. Na resposta enviada à Assembleia da República, os ministérios de Fernando Medina e de João Galamba justificam que o pedido extravasa o objeto da comissão e/ou reporta-se a "factos posteriores" à constituição da CPI.

O PS assinala esta quarta-feira 50 anos. A tarde de 19 de abril de 1973 foi "muito emocionante", mas Alberto Arons de Carvalho admite que, aos 23 anos, "não teve ideia da importância" da fundação do Partido Socialista, pela mão de 27 militantes. Mário Soares era "o mais otimista", e mostrava-se convicto de que o regime de Salazar estava a chegar ao fim.

No cemitério dos prazeres, onde Mário Soares e Maria Barroso estão sepultados, os dirigentes socialistas depositaram uma coroa de flores e lembraram o papel do PS na construção da democracia.

À TSF, Miguel Costa Matos, líder da Juventude Socialista, desvaloriza as críticas sobre as celebrações dos 50 anos do partido.

Dez pessoas foram detidas pela PSP no âmbito de uma operação que decorreu em Oeiras, Odivelas e na Ajuda e Lumiar (Lisboa) relacionada com roubos com recurso a armas brancas, agressões e sequestros.

A jovem de 17 anos que esteve à deriva durante mais de 20 horas em alto mar, no Algarve, já recebeu alta do hospital de Faro, onde estava internada desde domingo.

As Nações Unidas pedem mais apoios para a fertilidade e as mulheres. O apelo é feito num relatório do Fundo da ONU para a População, que é apresentado esta quarta-feira. O documento indica que, apesar de haver uma maior tendência dos governos para adotar políticas de natalidade, essas políticas põem, muitas vezes, em causa os direitos das mulheres.