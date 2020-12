Ministro da Educação quer que pais tenham cuidado nas férias de Natal para evitar aumento de casos

O ministro apelou à responsabilidade dos pais © António Cotrim/Lusa

O ministro da Educação lembra que é preciso manter as regras sanitárias durante as férias escolares. Tiago Brandão Rodrigues faz um balanço positivo do primeiro período letivo, que acaba esta sexta-feira, mas sublinha que é preciso continuar o esforço que os alunos têm feito até ao momento.

Em declarações aos jornalistas, em Caminha, o ministro apelou à responsabilidade dos pais. "As famílias que têm crianças em escolas, que sabem que os seus filhos, os seus educandos na escola, tinham um conjunto de regras, que mantenham algumas dessas regras também durante este período de descanso."

Tiago Brandão Rodrigues nota que este ano houve um número "anormalmente alto de professores que não aceitaram as suas colocações". No entanto, o ministro também salienta que no início deste ano letivo foram colocados mais 1300 professores para as tutorias para compensar as falhas.

Há casos de licenças de parentalidade e outros motivos de afastamento temporário, pelo que "o sistema educativo dá respostas semanalmente" para colmatar baixas de docentes, defende.

