Ministro da Educação vê "desproporcionalidade" na greve, regulador investiga denúncia no Amadora-Sintra e outros destaques TSF

O ministro da Educação, João Costa, mostrou-se preocupado com o impacto que as greves de professores, sem fim à vista, estão a ter nas famílias, com pais obrigados a faltar ao trabalho e a ter perda de rendimentos e considera que há "uma desproporcionalidade da greve", apesar de reconhecer a precariedade que há na profissão. Questionado sobre se admite recorrer a serviços mínimos, o governante não descarta "nenhum instrumento legal" para garantir às famílias "segurança, previsibilidade e direito à educação".

Um médico em conflito com o Amadora-Sintra denunciou cenários de terror no hospital. Demitiu-se por ser alvo de queixas por assédio laboral quando dirigia o serviço de Cirurgia e acusa colegas de matar ou mutilar 22 doentes por más práticas. Deixou a chefia do serviço, mas segundo fonte do hospital, abriu um processo contra o seu sucessor e continua a trabalhar lá. O Expresso afirma, e o hospital confirma à TSF, que já foram revistos metade dos casos, mas até ao momento "não há situações de má prática clínica".

Quem tem entre 18 e 49 anos vai poder receber, a partir dos próximos dias, o segundo reforço da vacina contra a Covid-19, anunciou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Prevê-se que a sublinhagem XBB.1.5 da variante Ómicron possa ser a dominante na Europa nos próximos dois meses, provocando um "aumento substancial" de casos de Covid-19, estimou o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

Desde 1931 que não havia um ano tão quente em Portugal Continental como 2022. Segundo o boletim anual do Instituto Português do Mar e da Atmosfera foram registadas seis ondas de calor.

É sexta-feira 13 e em Montalegre há bruxas à solta. Uma das maiores festas de rua do país volta a atrair milhares de pessoas à terra do padre do Lourenço Fontes, que quando for meia-noite há de preparar uma nova queimada de aguardente com limão, maçã, canela e açúcar para aquecer as almas. Este ano até vai levar sal, para reforçar o poder contra o mal.

Quarenta poemas evocam os dias do confinamento, as coisas à espera de vez, e o mundo que renasce para cada um de nós. "Aberto todos os dias" é o novo livro do poeta João Luís Barreto Guimarães, Prémio Pessoa 2022, e acaba de chegar às livrarias numa edição Quetzal. "A capa do livro é tão bonita que a primeira coisa que eu fiz foi tirar a cinta e guardá-la dentro", responde prontamente João Luís Barreto Guimarães quando a TSF lhe aponta a cinta vermelha que abraça o novo livro e onde podemos ler Prémio Pessoa 2022.

Angel, Nur, Marcus, Sofia, Daniela e Angela são alguns dos jovens espanhóis que frequentam a escola EB 2,3 Infante D. Fernando em Vila Nova de Cacela, no concelho de Vila Real de Santo António. Há cerca de quatro anos, uma família espanhola decidiu passar a fronteira e colocar o seu filho a estudar no país vizinho, Portugal. Depressa passou palavra sobre as "virtudes" do ensino português e começaram a chegar outras crianças de diferentes famílias. "Apesar da crise porque estamos a passar, sinto que com aquilo que temos, damos todos os dias o nosso melhor", adianta à TSF a professora.

A primeira base espacial no continente europeu foi esta sexta-feira inaugurada na Suécia, de onde serão lançados pequenos satélites, um mercado em ascensão que tem a Agência Espacial Europeia (ESA) como associado.

Em jogo no Euromilhões esta sexta-feira está um prémio de 65 milhões de euros. Fique a par da chave vencedora.

É provavelmente o brinco mais famoso da história do futebol português. Na década de 1970 interrompeu um Benfica - Sporting e os jogadores procuraram-no no relvado do antigo Estádio da Luz. Os ex-jogadores Toni e Augusto Inácio estiveram em lados opostos nessa partida e recordam, na TSF, o momento icónico.