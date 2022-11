Ministro da Saúde acredita que será possível vacinar "três milhões de pessoas até ao Natal"

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro © António Pedro Santos/Lusa

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, acredita que será possível atingir a meta de vacinar três milhões de portugueses contra a Covid-19 até ao Natal. No Parlamento, esta quarta-feira de manhã onde está a ser ouvido pela Comissão de Saúde, já revelou resultados da ação do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde e citou os números mais recentes do processo de vacinação.

"Até ao dia de ontem, 2 340 000 de portugueses fizeram a dose de reforço da vacina da Covid. Esse número é muito importante, está em linha com o que prevemos. O nosso objetivo era fazer o reforço da vacinação Covid para 3 milhões de pessoas até ao Natal, é um esforço que temos de fazer, e já estamos a convocar pelo menos as pessoas que têm mais de 55 anos. Recebi esta manhã a convocatória para fazer a vacina amanhã de manhã, vou ter de responder a dizer que não posso ir porque me convocaram para o centro de vacinação mais próximo da minha área de residência, que é no Porto. Mas vou organizar-me de forma a ainda ir lá esta semana ou marcar noutro centro de vacinação e recomendo vivamente esta questão da vacinação porque é o que faz mesmo a diferença", apelou Manuel Pizarro.

Confrontado com os recentes casos polémicos nos Hospitais Garcia de Orta e Amadora Sintra, o ministro da Saúde mostrou-se confiante nos passos que o Governo está a adotar para ajudar a mitigar os problemas.

"Estou convencido de que estamos a tomar as medidas necessárias para que as condições nos hospitais melhorem. Há que ver como é que vamos lidar com o inverno. Está a acontecer no nosso país o mesmo que aconteceu no hemisfério sul, que nos costuma preceder do ponto de vista de epidemiologia destas infeções, que é uma certa antecipação dos picos das infeções virais", acrescentou o ministro da Saúde.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) estendeu na terça-feira a vacinação de reforço sazonal contra a Covid-19 às crianças entre os 5 e os 11 anos com pelo menos uma doença de risco identificada.

A norma que define a campanha de vacinação sazonal contra a Covid-19 para o outono-inverno 2022-2023 foi atualizada para esta faixa etária, com uma doença de risco associada, com base numa indicação da Agência Europeia do Medicamento, apoiada por um parecer da Comissão Técnica de Vacinação Contra a Covid-19 e pelo Grupo de Peritos Independente da Área da Pediatria e Saúde Infantil.

Segundo a DGS, a Comissão Técnica recomendou que deve ser cumprido um intervalo mínimo de pelo menos seis meses desde a última dose da vacina administrada ou o diagnóstico de infeção com o coronavírus que causa a Covid-19, o SARS-CoV-2.

