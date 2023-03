Ministro da Saúde destaca "coração enorme" e "generosidade" de Rui Nabeiro

Rui Nabeiro © Nuno Veiga/Lusa (arquivo)

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, destacou o "coração enorme", bem como a "generosidade e solidariedade" de Rui Nabeiro, que morreu este domingo, reforçando que o país "deve-lhe imenso".

"Homem com um coração enorme, que sempre foi o seu bem mais valioso, inspirou inúmeras pessoas com os seus gestos permanentes de generosidade e solidariedade", enaltece o ministro da Saúde na mensagem de condolências, na qual apresenta "as mais profundas condolências" à família do empresário que morreu hoje aos 91 anos.

Destacando o "empresário genial" e o "cidadão exemplar", Manuel Pizarro afirma que o país "deve-lhe imenso" e que jamais esquecerá o "apoio que sempre deu ao Serviço Nacional de Saúde, enquanto utilizador do Hospital de Elvas e doador de múltiplos e importantes apoios".

"Presto-lhe a minha profunda homenagem, na certeza de que a sua intervenção social marcou a vida de milhares de pessoas e perdurará, para sempre, na memória coletiva de Portugal", acrescenta o ministro, agradecendo ao empresário "por tudo".

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu hoje aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro -- Delta Cafés", pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

O Comendador Rui Nabeiro "encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios", acrescentou a mesma fonte, referindo que "a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados".