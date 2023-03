Ministro da saúde reúne-se com autarcas para discutir constrangimentos na urgência pediátrica do Beatriz Ângelo

© Paulo Spranger/Global Imagens

O ministro da saúde vai reunir-se na próxima terça-feira com os presidentes das autarquias de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço para discutir o encerramento noturno e aos fins de semana da urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo.

Em declarações à TSF, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão. O objetivo é "perceber a razão para esta mudança de atitude e de decisão relativamente às urgências da pediatria do Hospital Beatriz Ângelo".

Isto depois de Manuel Pizarro ter confirmado esta terça-feira que a urgência pediátrica do hospital do concelho vai encerrar à noite a partir de quarta-feira devido à falta de médicos.

"Não estava em nenhum ou nenhum horizonte do seu fecho e, de repente, tornou-se público o seu fecho definitivo", nota. "Tem que haver soluções e decisões para que esta medida seja transitória."

A Urgência Pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo passa a funcionar apenas de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 21h00.

Segundo uma nota da administração da unidade, "esta decisão transitória, acordada com a Direção Executiva do SNS e com o Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, decorre da dificuldade de preenchimento das escalas que, até ao momento, não foi possível ultrapassar".

Manuel Pizarro anunciou que, na próxima semana, vai ser conhecido o plano para o funcionamento regular das urgências de pediatria de toda a Área Metropolitana de Lisboa, explicando que a população que recorre à urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, deve antes usar os serviços que se mantêm abertos, como os do Hospital de Santa Maria, Hospital Dona Estefânia ou Hospital de São Francisco Xavier, todos em Lisboa.