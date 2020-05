Ministro do Ambiente apela à não utilização do descartável apesar da Covid-19

© José Sena Goulão/Lusa

O ministro do Ambiente teme "uma nova utilização do descartável" por causa da resposta à pandemia da Covid-19. Durante uma audição na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território por causa dos aterros de Valongo e da Azambuja, João Pedro Matos Fernandes garantiu que "Portugal nunca será o aterro da Europa", mas deixou um apelo à "inibição do descartável" nesta fase, salientando que "a utilização do descartável vai acabar no aterro" e "é preciso agir a montante".

"Eu sei de barbeiros e cabeleireiros que, com a melhor das intenções, abriram as suas portas fornecendo toalhas descartáveis. Sei até que por cima destas puseram uma toalha de turco, que é muito melhor. É óbvio que isto não faz qualquer sentido", referiu o ministro, dizendo também ter notícia de que, "com a abertura de restaurantes, cada vez mais se pretende distribuir louça, copos, talheres descartáveis para que as pessoas se sintam mais confortáveis na utilização desses restaurantes". "Isso não faz qualquer sentido! A louça lavada tem exatamente o mesmo grau de proteção que o descartável", sublinhou diante dos deputados.

Questionado pelos deputados das diferentes bancadas sobre os casos dos aterros de Valongo e Azambuja, João Pedro Matos Fernandes salientou que o governo tem dado resposta à acumulação de lixo em particular nos dois locais apontados. "Detetamos os problemas, apresentamos as soluções. Portugal nunca foi o caixote do lixo da Europa e, com as medidas que tomámos, nunca virá a ser."

"Os aterros são o que são, as imagens não são bonitas e os seus impactos são perturbadores, mas é a realidade. Por isso, se não alterarmos o nosso comportamento, tudo ficará na mesma", avisou.

Reconhecendo atrasos no cumprimento de prazos por causa da pandemia à Covid-19, o ministro adiantou aos deputados que, ainda assim, "todas as inspeções estarão concluídas até ao verão".

