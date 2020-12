Ministro do Ambiente não descarta hipótese de novas cheias no Mondego mas está a fazer tudo para evitar

O ministro do Ambiente antecipa que as intervenções, "em três anos, estarão certamente concluídas" © Hugo Delgado/Lusa

João Pedro Matos Fernandes assegura que está a ser feito o possível para evitar cheias como as que no ano passado afetaram várias localidades do Baixo Mondego. O ministro do Ambiente visita nesta quarta-feira as obras de reconstrução dos diques e algumas aldeias onde as pessoas tiveram de ser retiradas.

Em declarações à TSF, o governante deixou uma garantia: "Neste momento, não havendo nunca valores absolutos, estamos a fazer aquilo com que nos comprometemos, e acredito sinceramente que, com a urbanização do Arunca, do Ega e do Ceira, três grandes afluentes do Mondego, vamos conseguir reduzir as afluências ao rio Mondego."

O ministro do Ambiente antecipa que as intervenções, "em três anos, estarão certamente concluídas". João Pedro Matos Fernandes não descarta a possibilidade de que a região venha a ser afetada pelas inundações de novo, mas garante que tudo está a ser feito para tentar evitar que tal aconteça.