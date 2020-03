Ministro garante que as escolas estão a ser informadas sobre o novo coronavírus

© Rui Miguel Pedrosa/Lusa

O ministro da Educação apela à "serenidade", garante que as escolas têm sido informadas sobre o novo coronavírus e que os estabelecimentos de ensino, à semelhança do que aconteceu noutros surtos, seguirão as recomendações da Direção-Geral de Saúde.

"A Direção Geral de Saúde tem lançado indicações muito claras relativamente ao que os cidadãos têm de fazer. As escolas não são exceções. Nós continuaremos a trabalhar com a DGS para chegar com a melhor informação técnica, científica e, acima de tudo, informar com muita clareza as nossas escolas, relativamente ao que fazer, como fazer, quando fazer", assegura Tiago Brandão Rodrigues em declarações aos jornalistas no Porto, antes da Sessão de Abertura da 3.ª Conferência do Fórum Permanente para as Competências Digitais - INCoDe.2030.

O governante admite que as escolas estão "atentas e preocupadas", mas defende um discurso de "serenidade, entendendo que estamos a viver um período que leva a que todos estejamos particularmente atentos."

"É preciso também pensar no que aconteceu em casos similares no passado coma gripe A, por exemplo, onde as escolas também foram um espaços onde se seguiram as regras, onde se atendeu a todas as informações da DGS e assim continuará a acontecer neste caso", remata.