Miranda do Douro na mesma fase de desconfinamento. Autarca diz que "não faz muito sentido"

O presidente da Câmara de Miranda do Douro, Artur Nunes, diz não fazer qualquer sentido a decisão anunciada na quinta-feira pelo primeiro-ministro de travar a quarta fase de desconfinamento no concelho, assinalado como sendo um dos oito que ultrapassaram, em duas avaliações consecutivas, uma incidência correspondente a 120 casos por mil habitantes.

"Apraz-nos muito esta abertura de fronteiras. Fazendo o concelho de Miranda do Douro fronteira com Espanha, acho que é uma incongruência total estarmos a ficar confinados. Esta avaliação conjunta deveria ser tomada em consideração, mas espero o Governo possa fazer aqui alguma reflexão relativamente ao concelho porque não faz muito sentido esta decisão de manter este estado", explicou à TSF Artur Nunes.

Artur Nunes garante ter informações das autoridades de saúde do distrito que garantem que, esta sexta-feira, Miranda do Douro está livre de Covid, com todos os infetados recuperados.

"Hoje provavelmente teremos zero casos e aparecemos numa situação de manutenção deste estado de confinamento, o que não é muito válido nem justo. Estamos a falar de pequenos municípios, com casos circunscritos a determinada área. Não é justo estarmos a fechar todo um concelho simplesmente porque foi feita uma avaliação em que tínhamos, há uns dias, seis casos e agora temos zero casos no dia em que é anunciada esta decisão de manutenção", acrescentou o presidente da Câmara de Miranda do Douro.

