Misericórdia de Aveiro quer testes à Covid-19 alargados aos lares do distrito

Os idosos são o grupo mais vulnerável à infeção pelo novo coronavírus

"Não podemos fazer mais do que o que estamos a fazer." O desabafo do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, Lacerda Pais, surge na sequência de 15 idosos do lar da Santa Casa da Misericórdia terem morrido, depois de contraírem a Covid-19, e de 99 utentes e funcionários terem sido infetados.

O responsável da Misericórdia de Aveiro faz o ponto de situação: "Dos 22 funcionários infetados que temos, alguns estão de quarentena, mas continuam em teletrabalho, em telefonemas para os familiares e outros que estão connosco ainda."

"Triste e impotente", Lacerda Pais atribui responsabilidades ao Governo. "Quem está a falhar é quem comanda, que é o Governo. Isto só pode vir de cima. Quem tem a responsabilidade de fornecer as máscaras, as luvas, os equipamentos?"

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro acrescenta que a instituição aplicou todos os cuidados necessários, mas que, sem meios, vê-se a braços com uma situação difícil. "Sinto-me talvez mais triste do que revoltado. Tenho a consciência de que fizemos tudo para evitar que chegássemos a este ponto, e sinto-me bastante triste."

Com a região do Norte mais afetada pela propagação do novo coronavírus, o responsável da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro reitera o apelo feito pelo presidente da Câmara, para que seja enviado material médico para os lares de todo o distrito: O apelo não é só para o lar da Misericórdia. O apelo é para os lares todos do concelho e até do distrito."

Lacerda Pais afiança que "a falta de testes e a falta de material têm prejudicado seriamente a atividade nestas instituições".

