Misericórdia de Barcelos com 74 infetados em dois lares

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos regista um total de 74 infetados com o novo coronavírus em dois dos seus lares, revelou a instituição.

Em nota publicada na sua página na internet, a Misericórdia especifica que um dos surtos ativos se regista no Lar Rainha D. Leonor, com 38 utentes e 12 colaboradores com resultados positivos.

O outro surto regista-se no Lar da Misericórdia, com 16 utentes e oito colaboradores infetados.

A Misericórdia sublinha que nas restantes estruturas residenciais para pessoas idosas (Lar Nossa Sra. da Misericórdia, Lar Santo André e Lar Comendadora Maria Eva Nunes Corrêa) e na Unidade de Cuidados Continuados Integrados têm vindo a ser realizados testes, não se registando neste momento qualquer caso positivo para SARS-CoV-2, nem em utentes nem em colaboradores".

Numa das quatro unidades de Educação na Infância, Centro Social Comendadora Maria Eva Nunes Corrêa (Silveiros), duas crianças tiveram resultado positivo, "tendo sido infetadas em contexto familiar".

As crianças já se encontravam em isolamento domiciliário, quando realizaram o teste, mas, por uma questão de precaução, as respetivas turmas foram enviadas para casa.

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos sublinha que continua, desde o primeiro momento, focada em proteger e assegurar os melhores cuidados possíveis aos cerca de 1700 utentes que serve diariamente e aos seus mais de 400 colaboradores.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.422.951 mortos resultantes de mais de 60,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.209 pessoas dos 280.394 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.