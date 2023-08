Missa de abertura da JMJ teve "180 mil a 310 mil participantes"

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 02 Agosto, 2023 • 14:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A missa de abertura da Jornada Mundial da Juventude, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, terá reunido "180 mil a 310 mil participantes", segundo estimativas citadas esta quarta-feira pela organização.

Em conferência de imprensa, a porta-voz da JMJ, Rosa Pedroso Lima, deu conta de que pelas estimativas da polícia, operadoras de telecomunicações e da Metropolitano de Lisboa, terão participado na missa de abertura, na chamada Colina do Encontro, entre "180 mil e 310 mil" pessoas.

Já os números afetos aos participantes ligados à organização revelam que, do lado da Igreja, estiveram no local "7120 padres, 500 bispos, dos quais 30 da Conferência Episcopal Portuguesa, 20 cardeais, 55 jovens dos cinco continentes na equipa litúrgica, 1800 ministros da comunhão, 200 elementos do coro e orquestra e mais de sete mil voluntários".

"É importante realçar a extraordinária participação, mobilização e alegria dos peregrinos de todo o mundo", realçou.

O Papa, o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ, chegou a Portugal na manhã desta quarta-feira e, além da passagem por Lisboa, para a Jornada Mundial da Juventude, até domingo, tem prevista também uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no sábado, para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica.