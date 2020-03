Missas suspensas em Portugal

Por Lusa 13 Março, 2020 • 12:01 Partilhar este artigo Facebook

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) decidiu esta sexta-feira suspender as missas, catequeses e outros atos de culto até que esteja superada a atual situação de emergência de disseminação do novo coronavírus.

Em comunicado, a CEP anuncia que determina "que os sacerdotes suspendam a celebração comunitária da Santa Missa até ser superada a atual situação de emergência".

"Também devem seguir-se as indicações diocesanas referentes a outros sacramentos e atos de culto, bem como à suspensão de catequeses e reuniões", acrescenta.

No entanto, os bispos portugueses defendem que esta suspensão seja complementada com "as possíveis ofertas celebrativas na televisão, rádio e internet".

De acordo com CEP, a decisão de suspender todas as celebrações está em "consonância com as indicações do Governo e das autoridades de saúde".

Esta semana, a Organização Mundial de Saúde declarou a doença Covid-19 como uma pandemia e na quinta-feira à noite o Governo português declarou estado de alerta.

Desde dezembro do ano passado, o novo coronavírus infetou mais de 131 mil pessoas, das quais mais de metade Já recuperou da doença. A covid-19 provocou quase cinco mil mortos em todo mundo.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde comunicou hoje que o número de pessoas infetadas subiu para 112.