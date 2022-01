© André Luís Alves / Global Imagens

As pessoas com idade igual ou superior a 50 anos já podem retirar senhas digitais para a vacinação com dose de reforço na modalidade casa aberta.

AS senhas digitais podem ser retiradas no site disponibilizado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Para serem elegíveis, as pessoas não podem ter estado infetadas nos 150 dias anteriores e devem ter completado o esquema vacinal.