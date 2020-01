"Modus operandi comum." Sindicato teme que Portugal seja nova rota de migração

Embarcação em que seguiam 11 imigrantes ilegais a bordo, junto a Olhão, perto da entrada da barra da Culatra, ilha-barreira da ria Formosa © Luís Forra/Lusa

Os jovens marroquinos intercetados ao largo de Olhão conheciam o grupo de imigrantes que chegou a Monte Gordo da mesma forma, em dezembro. A TSF sabe que os jovens são da mesma região em Marrocos e que utilizaram o mesmo sistema para chegar a território nacional.

O acolhimento a oito amigos no mês passado acabou por ser um chamariz para o grupo que foi detetado na madrugada desta quarta-feira. O presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF diz-se preocupado com esta repetição.

"Uma probabilidade de existir aqui uma rota que poderá reforçar-se no futuro com novos migrantes da zona do norte de África a chegarem a Portugal. Há um modus operandi comum entre esta ocorrência e a de dezembro passado", explicou à TSF Acácio Pereira.

Acácio Pereira lembra que mais vale prevenir e garante que, em caso de novas chegadas, Portugal não está preparado.

"Não, Portugal não está preparado para uma situação desta natureza. Vejo com dificuldade a resposta que possa ser dada. O país olha sempre para estes problemas como não sendo nossos, mas sim dos outros", sublinhou o Presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF.

O presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF diz ainda que é preciso reforçar a vigilância na costa para evitar novos episódios.

"Já da outra vez denunciámos uma coisa: o facto de a vigilância na costa estar completamente a descoberto. De facto não foram detetados, foram depois encontrados. Nesta situação em concreto volta a repetir-se", acrescentou Acácio Pereira.