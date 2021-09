Moedas cumpre primeira promessa, ainda os resultados das autárquicas e outros destaques TSF

Carlos Moedas © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Carlos Moedas garante que não vai falhar no que prometeu aos lisboetas e fez questão de, no primeiro dia após a sua vitória eleitoral, cumprir logo uma das promessas feitas durante a campanha.

As projeções antecipavam uma noite longa, sobretudo na autarquia mais importante a nível político no país. Em Lisboa, os resultados só foram confirmados em plena madrugada, tal como em várias autarquias de norte a sul do país.

Marcelo Rebelo de Sousa recusou comentar os resultados eleitorais, remetendo para os partidos políticos, mas sublinhou que, com os desafios que se adivinham para o futuro, não faz sentido que existam crises políticas. Além disso, o Presidente pediu rapidez na decisão sobre o novo aeroporto.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, comentou esta segunda-feira os resultados eleitorais das autárquicas de domingo e assumiu e lamentou os maus resultados do partido, mas não deixou de salientar alguns feitos positivos.

Com o retomar da atividade chega ao fim a hipótese de recurso ao lay-off simplificado. Os proprietários passam a poder candidatar-se ao mecanismo de Apoio à Retoma Progressiva da Atividade. Para o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, em declarações à TSF, o mecanismo que substitui esse apoio é ajuda suficiente.

O trabalho que vai ser desenvolvido no novo Centro do Cancro do Pâncreas Botton-Champalimaud, em Lisboa, ambiciona, "no limite", a cura para esta doença, afirmou a presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza.

No futsal, a seleção portuguesa venceu a Espanha por 4-2 após prolongamento, garantiu um lugar nas meias-finais do mundial da modalidade e já sabe que o Cazaquistão é o próximo adversário no caminho até à final do torneio.

Entre os 16 convocados para o torneio, há uma ausência de peso: Fernando Cardinal. O pivot do Sporting está a recuperar de uma lesão grave e não pôde dar o seu contributo à equipa nacional, mas na TSF, assumiu que o sofrimento à distância chegou a dar-lhe vontade de entrar em campo "em certos momentos".

A TSF vai relatar em direto o Portugal-Cazaquistão da próxima quinta-feira, jogo que pode valer o acesso da seleção nacional de futsal à final do Mundial da modalidade. A partida tem início marcado para as 18h00.