Moedas nega estar a fugir a tema "incómodo", Pedro Nuno "desnorteado" e outros destaques TSF

O tema do aeroporto de Lisboa (o futuro e atual) continua a marcar o debate político no país. Esta manhã, Carlos Moedas rejeitou ter saído da reunião do executivo camarário, antes de a proposta do PCP sobre o aeroporto ser debatida, para fugir ao assunto. O presidente da Câmara de Lisboa justificou que abandonou a reunião, ao fim de sete horas, por razões pessoais. Em resposta aos jornalistas, em Lisboa, o autarca disse apenas que o novo aeroporto é "muito importante", frisando, contudo, que a decisão cabe ao Governo.

O autarca reagia assim às acusações feitas pelo PCP. O vereador comunista, João Ferreira, criticou a postura "equívoca" do autarca social-democrarta em relação ao novo aeroporto e acusou-o de fugir à discussão de um assunto "incómodo", ao sair da reunião antes da discussão da proposta do PCP.

Em declarações à TSF, João Ferreira desafiou o presidente da maior autarquia do país a marcar uma reunião extraordinária e defendeu que se Lisboa quer ter uma palavra a dizer sobre a futura solução, o momento para o fazer é agora.

Ao lado de Carlos Moedas, Luís Montenegro não levantou o véu sobre a posição do partido mas aproveitou a ocasião para lançar farpas ao ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, dizendo não lhe reconhecer "autoridade política" para intervir no diálogo sobre o aeroporto.

A marcar a atualidade está também a notícia de que os primeiros os primeiros postos móveis da Polícia de Segurança Pública (PSP) entram esta quinta-feira em funcionamento em Lisboa e no Porto a partir das 18h00. Esta é uma das medidas tomadas pelo Governo depois de mais uma morte na noite de Lisboa e do encerramento temporário de uma esquadra no Porto no último fim de semana. A ideia é criticada pelo vice-presidente do Observatório de Segurança Interna que, em declarações à TSF, classificou a medida como "irrealista".

Nos incêndios, os esforços estão esta quinta-feira concentrados em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real. O fogo, que deflagrou na quarta-feira, continua em curso, com uma frente ativa de três quilómetros que está a ser combatida por mais de 300 operacionais, auxiliados por sete meios aéreos.

Do Tejo, boas notícias. Foi por volta das 10 horas da manhã desta quarta-feira que Bernardo Queiroz, velejador e dono de uma empresa náutica, captou em vídeo o nascimento de um golfinho na zona da Trafaria. "Foi uma sorte gigante. Nós temos saídas [de visitas de barco] para os golfinhos todos os dias. E o barco já tinha saído, quando chegaram dois clientes atrasados", contou à TSF.

A fechar, a história da tartaruga Salina, que já percorreu 300 quilómetros até ao Mediterrâneo. O jovem macho já nada há cerca de uma semana e, ao contrário de outras que o Porto d'Abrigo do Zoomarine tem recuperado e devolvido ao mar, não ficou no Oceano Atlântico e nadou até às águas quentes do Mediterrâneo.