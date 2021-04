Mogadouro tem a maior central fotovoltaica do Norte

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Um grupo suíço investiu 25 milhões de euros na construção da maior central fotovoltaica do norte, instalada no concelho de Mogadouro, no distrito de Bragança e prepara-se para avançar, no mês de junho, com uma segunda fase do projeto que envolve um investimento de mais 15 milhões.

Trata-se de um parque fotovoltaico com mais de 65 hectares e 120 mil painéis solares, o maior projeto privado nesta área, no Norte do país, promovido pelo Grupo suíço Smart Energy.

A proximidade da rede elétrica nacional foi um fator determinante para este investimento de 25 milhões de euros, mas não só. "A escolha é sobretudo técnica, a proximidade com a rede elétrica nacional, mas, na altura também foi uma aposta porque este é o maior projeto no norte de Portugal e era uma zona pouco trabalhada ainda. Experimentamos e tentámos o investimento", refere Fernando Ribeiro, diretor de construção da Smart Energy Portugal.

Esta foi a primeira fase do projeto, mas a empresa vai continuar a investir no concelho do distrito de Bragança estando previsto o arranque, em breve, das obras da segunda fase da central fotovoltaica, na qual serão investidos mais 15 milhões de euros. "Tivemos recentemente o licenciamento do segundo projeto, Mogadouro 2, que se vai desenvolver contíguo a este. Iniciaremos a construção ainda este ano, em maio/junho entraremos no terreno com a obra", adianta.

Depois de concluída a nova fase, o empreendimento terá capacidade para a produção de cerca de 85 gigawatts de energia por ano, o suficiente para servir 30 mil habitações.

O presidente da Câmara de Mogadouro sublinha a importância deste investimento privado no seu concelho. "Numa altura de pandemia foi uma alavanca para a económica local e para o concelho. Foi um investimento muito importante nesta época tão má. Ajudou, em muito, não só famílias como empresas e a própria hotelaria e restauração", revela Francisco Guimarães.

O novo projeto deverá dar trabalho a cerca de 150 pessoas, sendo que parte está reservada para a mão-de-obra local. Uma boa notícia, diz o presidente da junta de freguesia de Tó, com menos de 200 habitantes, onde o empreendimento está localizado. "Foi a melhor coisa que podia ter aparecido para a aldeia. Numa altura em que os rendimentos cada vez são menores, nada como encontrar um achado destes. A nível monetário foi muito bom" afirma António Marcos.

O município de Mogadouro e a empresa também assinaram um protocolo para a instalação de painéis fotovoltaicos, junto às piscinas Municipais, que permitirão fornecer energia a vários edifícios municipais, como o complexo desportivo e o centro escolar, levando a uma poupança nos gastos com energia elétrica por parte da câmara municipal.