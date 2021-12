Moimenta da Beira ativou Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

Esta situação será alterada "em função da evolução da situação epidemiológica no país" © Miguel Pereira da Silva / Global Imagens

A Câmara de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, decidiu ativar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, com o objetivo de "conter possíveis linhas de contágio" e evitar mais casos de Covid-19.

Depois de ouvir a estrutura da Comissão Municipal de Proteção Civil, o presidente da Câmara de Moimenta da Beira, Paulo Figueiredo, avançou com a declaração de Situação de Alerta de âmbito municipal, e ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.

Segundo a autarquia, esta situação será alterada "em função da evolução da situação epidemiológica no país e, em concreto, no concelho de Moimenta da Beira".

O objetivo é "garantir que as entidades e instituições" que fazem parte da "Comissão Municipal de Proteção Civil acionam, a nível municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas atribuições, os meios necessários ao desenvolvimento das ações de proteção civil, fortalecendo a capacidade de resposta à pandemia no concelho", acrescenta.

No sábado, estavam ativos 35 casos de Covid-19 no concelho de Moimenta da Beira, alguns dos quais na comunidade escolar.

"Apesar de constatarmos a existência de focos de Covid-19 na nossa escola, algo que tem sido para nós uma preocupação constante, informamos que, entre as infeções, não há casos graves", refere Paulo Figueiredo, em comunicado.

O autarca garante que "estão todos clinicamente bem e a ser acompanhados pelos serviços de saúde, que têm tomado as medidas e determinações adequadas".

Apesar de a situação não ser alarmante, Paulo Figueiredo pede aos munícipes que se desloquem às antigas instalações da Escola Carolina Guedes para fazerem autotestes (marcando previamente).

"Este gesto é verdadeiramente decisivo, pois só assim a competente estrutura de saúde pode tomar as medidas necessárias", sublinha.

