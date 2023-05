Molik quase morreu dentro da casa onde pagava 150 euros por uma cama

Derrocada em edifício na rua 31 Janeiro, Porto © Igor Martins / Global Imagens

Foi por sorte que Mollik Hossain Nishad, a viver no Porto há três meses, não ficou sob os escombros da casa onde morava com mais uma dezena de pessoas. À TSF, o cidadão do Bangladesh diz que quase morreu na sequência do desmoronamento do prédio. Àquela hora da tarde, era dos únicos que se encontrava lá dentro, depois de se ter deitado na cama que lhe custava 150 euros por mês. Duas semanas depois, o susto de dia 27 de abril ainda está bem presente na memória.

"Eu estava a dormir e ouvi algo a partir-se, depois vi tudo a cair em cima do meu corpo", recorda Mollik Hossain Nishad.

Tem 37 anos e vive no Porto há pouco mais de um par de meses. O cidadão do Bangladesh ficou ferido sem gravidade. Foi o único que teve de receber tratamento hospitalar e ainda tem nas costas as marcas do que aconteceu.

Ao todo, naquele apartamento moravam 11 imigrantes. "No meu quarto vivíamos três pessoas. Existiam mais dois quartos com três e outro com duas pessoas", conta.

Em declarações à TSF, Mollik Hossain Nishad adianta que "as condições [da casa] eram muito más", mas não fica surpreendido. Desde que chegou ao país percebeu que "em Portugal há muitas casas assim, sobrelotadas".

Molik confessa que, tal como ele próprio, há pessoas que, apesar de terem um emprego, não conseguem fugir destas condições de vida. Para ele, o problema é o nível de remuneração e o valor das rendas.

O cidadão do Bangladesh afirma que a maioria dos imigrantes que vivem em habitações sobrelotadas "recebem o salário mínimo de setecentos e tal euros, mas as rendas são demasiado altas". No mínimo, os senhorios "pedem 350 euros por um quarto", diz Molik.

Na casa que ruiu parcialmente, o cidadão do Bangladesh pagava "150 euros por uma cama". O senhorio que cobrava esse valor ficou incontactável desde a queda parcial do edifício. Agora, Mollik Hossain Nishad vive provisoriamente no Seminário do Bom Pastor, em Ermesinde, tal como a maioria dos desalojados deste acidente.

Apesar de a Diocese do Porto ter encontrado essa solução para todas as pessoas que ficaram sem teto, cinco imigrantes tiveram de rejeitar essa oferta temporária, uma vez que os respetivos horários de trabalho vão para além da hora de fecho do seminário.

Habitação Hoje quer mais fiscalização

Alexandre Viana, da associação que tem apoiado as pessoas afetadas pela queda parcial do edifício, entende que, "para que situações como esta não se voltem a repetir", é necessário "regular, fiscalizar e garantir soluções habitacionais dignas" para os cidadãos que vivem em situações desumanas.

Em declarações à TSF, o membro da Habitação Hoje afirma que a associação tem conhecimento da existência de apartamentos sobrelotados na cidade. Alexandre Viana vai mais longe: "Qualquer pessoa que more no Porto sabe dizer onde é que estas casas estão na sua própria rua."

A associação Habitação Hoje considera que a autarquia do Porto, a segurança social e o SEF não se têm preocupado com estes imigrantes. A TSF tentou ouvir a Câmara Municipal do Porto, mas até agora não obteve qualquer resposta.

Quanto aos desalojados, até encontrarem uma solução definitiva, oito pessoas estão a viver no Seminário do Bom Pastor, em Ermesinde, e seis estão a morar com familiares e amigos ou no local de trabalho. Outro dos desalojados encontrou, entretanto, um novo teto e emprego na cidade de Braga.