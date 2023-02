Momento histórico para futebol português, reportagem da TSF em Kherson e outros destaques

Jéssica Silva © Carlos Vidigal Jr/Global Imagens (arquivo)

A manhã informativa da TSF desta quarta-feira fica marcada pelo feito inédito da seleção feminina de futebol. Portugal está pela primeira vez no Mundial de futebol feminino depois de ter vencido os Camarões por 2-1 na final do Grupo A do Play-off Intercontinental, em Hamilton, na Nova Zelândia.

O selecionador Francisco Neto afirma que este era um "objetivo difícil", mas a sua concretização é um motivo de "orgulho".

Em entrevista à TSF, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, destaca o trabalho que tem vindo a ser feito pela federação ao longo dos últimos anos e mostra-se orgulhoso com este feito da seleção portuguesa de futebol feminino.

De Marcelo a António Costa, eis as reações de "alegria" e "orgulho" à "histórica conquista" da seleção feminina de futebol.

Há um cemitério de carros em Oleksandrivka, na região de Kherson. Mas não é fácil chegar até lá. Quem vem de Mykolayiv tem de ultrapassar mais de uma dezena de postos de controlo da defesa ucraniana. A estrada apresenta as marcas da guerra: está esburacada e lamacenta. Nas bermas, os veículos militares abandonados assinalam as batalhas de um tempo em que as linhas eram incertas. Ouça aqui a reportagem da TSF na Ucrânia.

Na ordem do dia está também a privatização da Efacec. O ministro da Economia acredita que o novo dono da empresa deverá ser conhecido no final de março ou no início de abril.

Destaque ainda para a Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência, que identificou 15 investimentos em estado preocupante ou critico, devido a fatores como atrasos nas candidaturas ou metas demasiado ambiciosas.

Por fim, o Eurostat revelou que a idade da população em Portugal é a segunda mais elevada entre os 27 Estados-membros da UE. Em 2022, a idade média dos portugueses fixou-se nos 46,8 anos.