Montalegre reforça medidas e apela à população para ficar em casa

O presidente da Câmara de Montalegre apelou hoje à população para permanecer em casa, evitar saídas desnecessárias e usar permanentemente a máscara e anunciou um reforço das medidas para travar a disseminação da covid-19 no concelho.

Orlando Alves disse, em comunicado, que há, neste momento, duas cadeias de transmissão no concelho, uma em Salto e outra em Montalegre, vilas que distam cerca de 40 quilómetros.

Segundo especificou, em Salto, até ao momento, há 52 casos registados que estão espalhados pelo Lar Nossa Senhora do Pranto, bombeiros, escola secundária do Baixo Barroso, escola de Salto e particulares.

Em Montalegre, foram detetados dois médicos positivos no centro de saúde e uma utente do Lar São José, da Santa Casa da Misericórdia.

"Face à constatação de o vírus estar disseminado por todo o território concelhio apelo a todos que permaneçam em casa, evitem saídas desnecessárias e concentrações sem o necessário distanciamento. Mais se apela ao uso permanente de máscara e higienização continuada das mãos. Se todos assim fizermos sairemos vencedores", afirmou Orlando Alves.

Perante a evolução da epidemia no concelho, o município decidiu reforçar as medidas já implementadas em Salto e determinou o encerramento do Castelo de Montalegre, a suspensão das feiras por tempo indeterminado, o encerramento às 22:00 dos estabelecimentos de restauração e de cafés e a proibição de participação em velórios.

Foi ainda solicitado ao párocos para diminuírem "ao máximo possível" as celebrações litúrgicas.

Os horários dos funcionários municipais foram alterados para reduzir o número de presenças em atividade de funções e foram desconcentrados os horários das brigadas externas da câmara.

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Montalegre foi acionado na sexta-feira, após terem sido conhecidos os casos positivos em Salto.

No distrito de Vila Real, o concelho de Montalegre é o que contabiliza mais casos ativos de infeção pelo novo coronavírus.

Segundo o boletim epidemiológico de segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS), desde o início da pandemia o distrito registou 553 infetados com o vírus SARS-CoV-2, mais 75 do que os apresentados há uma semana.

Portugal contabiliza pelo menos 2.040 mortos associados à covid-19 em 81.256 casos confirmados de infeção.