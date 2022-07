Montenegro contra imposto sobre lucros inesperados, Paulo Bragança e a polémica sobre Festa do Avante e outros destaques TSF

© Eduardo Costa/Lusa

O líder do PSD, Luís Montenegro, mostrou-se esta terça-feira contra a implementação de um novo imposto sobre os lucros extraordinários de empresas no setor da energia e banca. "Não há justificação para criar mais impostos", defendeu.

A Jerónimo Martins registou lucros líquidos de 261 milhões de euros no primeiro semestre do ano, um crescimento de 40,3% face ao período homólogo.

A Galp também registou lucros - foram 422 milhões de euros no primeiro semestre -, o que levou o Bloco de Esquerda e o PCP deixar um desafio ao governo: o de taxar os lucros extraordinários.

O músico Paulo Bragança, um dos visados na polémica em torno da próxima edição da Festa do Avante! e dos artistas que nela vão atuar, considera "cruéis" as críticas que têm sido feitas.

O presidente da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, tem um aviso: se as taxas de juro atingirem os níveis da crise financeira de 2008, a situação pode ficar muito difícil para as famílias e para as empresas.

Com "dúvidas" sobre o projeto de resolução do Chega para condenar o comportamento do presidente da Assembleia da República, o próprio Augusto Santos Silva deixa nas mãos da comissão de assuntos constitucionais a admissão do projeto. Mas deixa um alerta.

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar vai apresentar uma queixa no Ministério Público após os sucessivos atrasos na prestação de socorro por parte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). O caso mais recente envolve um homem de 70 anos que teve de esperar mais de uma hora para ser transportado.

Com 588 casos confirmados, Portugal é o nono país do mundo com mais casos de Monkeypox acumulados.

A Fenprof admite avançar com uma greve no início do próximo ano letivo se o próximo Orçamento do Estado não incluir medidas de valorização da profissão e de reforço de respostas das escolas.

O Benfica já tem adversário para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões: são os dinamarqueses do Mitjylland.