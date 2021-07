Mordoma contemporânea tem o amor a Viana "tatuado" no coração

Renata de Castro Guisantes de 35 anos, natural de Viana do Castelo, artista contemporânea, na dança e na arte de "tatuar sentimentos", abraçou a tradição, emprestando a sua imagem ao cartaz da Romaria d'Agonia 2021. Veste um traje à vianesa com 80 anos de existência e apresenta-se como a Mordoma da festa. Afirma que o amor a Viana, não escolhe profissões. "Tenho um orgulho enorme em ser tatuadora. Acho que é uma arte muito bonita. Passamos para a pele aquilo que vai no coração das pessoas. Não sei quais eram as profissões das outras mordomas, mas não vejo que seja diferente", comenta Renata, continuando: "Sou uma mulher vianense, continuo a ser. Fui para fora estudar, mas a saudade de viver cá era muito grande. Portanto, no meu coração, seja tatuadora ou de outra profissão qualquer, o meu amor é exatamente igual".

A ideia de ser Mordoma da Romaria d'Agonia, foi do designer Ricardo Ferreira, um dos seus parceiros no projeto "Des_romaria", que nasceu em 2020, quando a festa foi cancelada devido à pandemia. A iniciativa desafia criativos a expressão através da sua arte "a saudade e o amor a Viana". A artista aceitou ser "modelo" para participar no concurso de cartazes das festas e a proposta acabou por vencer. O cartaz com Renata trajada e que mescla as cores vermelha e do ouro com símbolos da festa a preto e branco, é o oficial e é neste momento veículo de divulgação da romaria em todo o Mundo.

Renata Guisantes tem 35 anos © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

"Nunca sonhei. Sempre olhei com um orgulho enorme para a Mordoma. Pensava 'esta mulher está a representar todas as mulheres vianenses e todo o amor que sente por Viana', mas não pensava em lutar para estar ali no seu lugar", confessa a tatuadora, assumindo que "não é propriamente a mulher típica" que representa as tradicionais festas de Nossa Senhora d'Agonia. Considera, contudo, que essa é uma questão ultrapassada. Tanto que também já há quem queira tatuar a tradição na pele. "Já me pediram para tatuar corações de Viana, principalmente pessoas que não são de cá ou que são de cá, mas não vivem aqui e a saudade é muita. Por acaso, a Nossa Senhora d'Agonia, ainda nunca tatuei, só o coração", refere.

Quanto ao cartaz, que foi escolhido entre 46 propostas de 31 autores que se apresentaram a concurso, Renata considera que Ricardo Ferreira "fez magia".

O programa da festa incluirá, este ano, apesar da pandemia, números tradicionais com público no Centro Cultural da cidade, como concertos, Festa do Traje, Festival de Folclore e também celebrações eucarísticas no santuário da Senhora d'Agonia. A restante programação, como a Procissão ao Mar e o Desfile da Mordomia, que costuma juntar nas ruas de Viana cerca de meio milhar de mulheres trajadas, decorrerá 'online'.