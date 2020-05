Morreram 12 pessoas nas últimas 24 horas em Portugal. Há mais 138 infetados

Pandemia de Covid-19 em Portugal © Estela Silva/Lusa

Estão confirmadas 1126 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais doze do que nas últimas 24 horas.

O número de pessoas infetadas pela doença é agora de 27.406, mais 138 do que no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o que representa uma subida de 0,5%.

Há 815 pessoas hospitalizadas devido à Covid-19, 120 das quais estão internadas em unidades de cuidados intensivos.

Até ao momento, 2499 pessoas conseguiram recuperar da doença.

Há ainda 26.667 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 2955 aguardam resultado laboratorial para saber se estão, ou não, infetadas.

Quanto ao número de óbitos, é na região Norte que se registam mais mortes (645), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (238), do Centro (215), dos Açores (14), do Algarve (13) e do Alentejo, que regista um único óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de sexta-feira. A Região Autónoma da Madeira continua sem registar mortes por Covid-19.

