Morreu a militar da GNR vítima de acidente na A1

Por TSF 13 Julho, 2020 • 17:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A militar da GNR que estava internada há vários numa unidade hospitalar em Lisboa, em estado considerado muito grave, morreu esta segunda-feira, informou o Ministério da Administração Interna.

"Foi com profunda tristeza que tomei conhecimento do falecimento da Cabo Vânia Martins, na sequência do grave acidente ocorrido no cumprimento da sua missão, numa patrulha do Destacamento de Trânsito da GNR de Santarém", lê-se numa nota enviada às redações assinada pelo ministro Eduardo Cabrita.

"Em nome do Governo, transmito um voto de pesar e de solidariedade aos familiares, amigos e a todos os militares da Guarda Nacional Republicana", acrescenta.



O acidente, ocorrido na autoestrada do Norte, na zona de Santarém provocou a morte a outro militar da GNR de 27 anos.

Ambos estavam a acompanhar uma operaç ão de limpeza das bermas da via, quando um veículo ligeiro colidiu a alta velocidade contra o carro-patrulha.