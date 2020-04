Morreu a subdiretora-geral da Saúde Catarina Sena

Catarina Sena foi subdiretora-geral da Saúde © Diretora-Geral da Saúde

Por Cátia Carmo 07 Abril, 2020 • 00:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Catarina Sena, subdiretora-geral da Saúde, morreu esta segunda-feira, anunciou a Direção-Geral da Saúde no seu site, numa nota assinada pela diretora-geral, Graça Freitas.

"Era uma profissional de excelência, nas múltiplas e ricas funções que desempenhou, serviu o país com inteligência, lealdade, e profundo sentido do dever de bem servir e deixa os colaboradores da Direção-Geral da Saúde de luto profundo. Era verdadeiramente extraordinária na inteligência rápida e certeira, pensava bem e agia bem", começa por escrever Graça Freitas.

A diretora-geral da Saúde destaca também a sua energia e resistência.

"Era também a razão, lúcida, clara, transparente, depurada, exercida com grande subtileza, mas sem medo. Não tinha medo de pôr em prática as suas convicções fundamentadas na ciência, na experiência e no conhecimento, também das pessoas. Entusiasmava-se com o trabalho, gostava de empreender e concretizar", recorda a diretora-geral da Saúde.

Por fim, em palavras mais íntimas que permitem verificar que existia uma relação de amizade entre as duas, Graça Freitas afirma que Catarina Sena passou a vida a dizer mal dos gatos e acabou por ser adotada por um, de quem se tornou cúmplice.

"Ofereceu-me uma oliveira, chorou comigo e por mim, trabalhou comigo, ajudou-me muito, mas muito, uma companheira perfeita. Fazes-me uma falta incalculável. Espero ter estado à tua altura. Comigo, choram os seus amigos e os seus colaboradores da DGS, da sua DGS, da nossa DGS, de luto vestida, em perda e em gratidão pelo que a Catarina foi para nós", remata Graça Freitas.