Morreu António Torrado, Jorge Fonseca é bicampeão mundial e outros destaques TSF

© DR

Por TSF 11 Junho, 2021 • 21:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta sexta-feira fica marcada pela notícia da morte do escritor António Torrado. O poeta e dramaturgo tinha 81 anos e José Jorge Letria recordou-o, na TSF, como "um escritor polivalente, talentoso e com uma grande capacidade de trabalho".

De Budapeste, onde também está a seleção portuguesa de futebol, já chegam boas notícias. O judoca Jorge Fonseca sagrou-se hoje bicampeão mundial de judo na categoria -100 kg depois de bater o sérvio Kukolj.

O Euro 2020 arrancou esta noite, em Roma. Depois de ver os destaques da cerimónia de abertura, pode saber tudo sobre o torneio aqui:

No jogo inaugural, a Itália bateu a Turquia. A formação italiana não perde há 28 jogos.

O final desta semana fica também marcado pela subida do Rt e da taxa de incidência da Covid-19 em Portugal. Em Sesimbra, por exemplo, os contágios estão em crescimento.

Em Lisboa, o diretor do serviço de Infecciologia do Hospital Curry Cabral, Fernando Maltez, pergunta se não será melhor voltar atrás no desconfinamento.

Na ressaca do episódio protagonizado pela Câmara Municipal de Lisboa, que partilhou com várias embaixadas os dados de alguns manifestantes, a ministra Alexandra Leitão reconheceu, na TSF, que a proteção de dados ainda não está a funcionar na totalidade.

Esta sexta-feira foi dia de sorteio na Operação Marquês: a juíza Margarida Alves, que também julga Rui Pinto, assume a condução.