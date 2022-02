Morreu Artur Albarran, antigo jornalista e apresentador de televisão

Artur Albarran © Steven Governo

Por Cátia Carmo com Lusa 15 Fevereiro, 2022 • 20:15

O antigo jornalista e apresentador de televisão Artur Albarran morreu esta terça-feira ao final da tarde, aos 69 anos, disse à Lusa um amigo. Estava internado no Hospital São Francisco Xavier.

Artur Albarran destacou-se na televisão portuguesa no início da década de 1980, como parte da equipa fundadora do programa "Grande Reportagem", na RTP. Depois disso foi diretor de informação dos dois canais de televisão estatal.

Em 1991 foi como enviado especial da RTP à Guerra do Golfo. Um ano depois, ainda como repórter de guerra, acompanhou o conflito na Somália, quando as forças norte-americanas entraram no país africano para acabar com a guerra civil. Em 1993 integrou a equipa que arrancou com a TVI, canal onde teve um programa de informação com o seu nome próprio e apresentou o principal jornal da estação, em horário nobre, ao lado de Bárbara Guimarães.

Passou também pela SIC, onde se dividiu entre a informação e o entretenimento. Mais recentemente, em 2004, foi investigado por suspeitas de evasão fiscal à empresa Euroamer, integrada no grupo Carlyle.