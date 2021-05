Morreu o jornalista Carlos Santos Pereira

© Artur Machado/Global Imagens

Morreu Carlos Santos Pereira, o jornalista antigo editor de Internacional do Público tinha 70 anos. Licenciado em História, Carlos Santos Pereira era especialista em temas da Europa de Leste e trabalhou também no Expresso, no Diário de Notícias e na RTP.

Foi colaborador da TSF e autor de livros como "Da Jugoslávia à Jugoslávia - Os Balcãs e a Nova Ordem Europeia", "Os Novos Muros Da Europa" e "Guerras da Informação - Militares e Media em Cenários de Crise".

Como jornalista, acompanhou as mudanças do final da década na antiga União Soviética e o conflito dos Balcãs.

A notícia da morte de Carlos Santos Pereira é avançada pelo jornal Público que revela que o jornalista foi encontrado por familiares e amigos já sem vida na casa onde vivia em Ourém.

O diretor-adjunto do Diário de Notícias, Leonídio Paulo Ferreira, estava à espera de um artigo de opinião de Carlos Santos Pereira e tinha falado há poucos dias com o jornalista, que descreve como um homem apaixonado pela reportagem com um profundo conhecimento da Europa de leste.

O último artigo que tinha escrito para o DN chamava-se "O atoleiro afegão de Gorbatchev a Biden" e o próximo ia falar do Médio Oriente.