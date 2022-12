Morreu Evaristo Cardoso, fundador do restaurante Solar dos Presuntos

Evaristo Cardoso © Gustavo Bom / Global Imagens (arquivo)

Evaristo Cardoso, fundador do restaurante lisboeta Solar dos Presuntos, morreu esta terça-feira aos 80 anos. A notícia foi avançada nas redes sociais oficiais do restaurante.

"É com enorme tristeza que informamos os nossos amigos de que hoje partiu metade da alma do Solar. Hoje choramos com a alegria de saber que contámos com ele ao nosso lado até ao fim e que uma grande parte do senhor Evaristo ficará para sempre na mesa do canto, a olhar por todos nós", anunciou o restaurante no Facebook.

Evaristo Cardoso foi também chef da seleção nacional. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lamentou a morte: "Foi com profunda tristeza que tive conhecimento da morte de Evaristo Cardoso, personalidade ímpar da restauração portuguesa e homem ligado ao futebol pela arte da cozinha, mas não só."

"Dedicou duas décadas da sua vida à Seleção Nacional onde se "estreou" como cozinheiro apenas com 21 anos. Desde então, acompanhou a Equipa das Quinas integrado na comitiva nacional nas deslocações ao estrangeiro, fazendo com que a Seleção nunca deixasse de se sentir em casa", escreveu Fernando Gomes num artigo publicado no site da FPF.

O velório está marcado para as 19h00 desta terça-feira, na Igreja de São José, e o funeral vai realizar-se às 11h00 deste quarta-feira. Depois, o corpo irá para Monção.

"Morreu o Evaristo de Monção, o Evaristo do Solar, o Evaristo da Graça, o Evaristo do Lila. Morreu o Evaristo, um amigo vosso, que viveu para vos servir. O Solar estará encerrado hoje à noite e amanhã", lê-se na publicação do restaurante nas redes sociais.