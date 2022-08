Morreu Fernando Chalana, Canadair avariados e outros destaques TSF

O antigo futebolista Fernando Chalana © Nuno Veiga/Lusa

"Pequeno genial", "um grande atleta", "um homem excelente", "bondoso" e "afável". Foi assim que amigos e antigos colegas descreveram Fernando Chalana, que morreu, esta quarta-feira, aos 63 anos.

Nascido no Barreiro a 10 de fevereiro de 1959, Fernando Chalana deu as primeiras fintas num campo de futebol no Barreirense, após ser rejeitado durante captações na CUF. No emblema da cidade natal, as boas exibições valeram uma maior atenção por parte dos dois grandes de Lisboa, o Benfica e o Sporting.

Um relato especial. Foi assim que João Ricardo Pateiro homenageou Fernando Chalana na TSF, recordando um relato feito numa tarde em que o "pequeno genial" já dava os primeiros sinais da doença que o acabou por fintar. Fica a recordação de um "jogador fantástico" e de um "Ser Humano simples, humilde e acessível a todos".

Na Covilhã, o fogo que começou no sábado alastrou-se ao concelho vizinho de Gouveia. É o maior incêndio ativo em Portugal e já obrigou à evacuação de um parque de campismo. A proteção civil garantiu na conferência de imprensa desta tarde que vai haver reforço de meios provenientes de diversos pontos do país e confirmou à TSF que os dois canadair do país estão avariados.

O general Almeida Bruno morreu aos 87 anos. Almeida Bruno foi um dos mais condecorados oficiais da Guerra Colonial. Em 1974, o general participou no Golpe das Caldas, em que se tentou destituir o Estado Novo, um mês antes de ocorrer a revolução do 25 de Abril.

Foi desconvocada a greve dos trabalhadores da aviação civil. A paralisação estava agendada para o final da próxima semana e já não vai acontecer. Depois de dois dias de negociações, o Sindicato Nacional Dos Trabalhadores Da Aviação Civil (SINTAC) chegou a um entendimento com a administração da ANA - Aeroportos de Portugal e desconvocou a greve marcada entre os dias 19 e 21 deste mês. O dirigente sindical Rúben Simas disse à TSF que foi possível haver acordo em diversas matérias.

Em Guimarães, os adeptos croatas e portugueses que na terça-feira se envolveram nos distúrbios estão indiciados pelo crime de participação em motim. A acusação vai dar entrada no Ministério Público pela mão da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Dentro das quatro linhas, o Vitória de Guimarães foi eliminado da Liga Conferência Europa, apesar de ter vencido o Hajduk Split por 1-0 na segunda mão da terceira pré-eliminatória. O único golo da partida foi marcado por Anderson Silva aos cinco minutos.

O presidente da Assembleia da República considerou que permitir discursos de ódio no Parlamento seria a "pior maneira de respeitar o 25 de Abril" de 1974 e apelou a uma maior participação eleitoral dos jovens.

Já o Ministério Público está a investigar a autorização concedida pela Câmara Municipal de Lisboa para uma festa no Parque Florestal de Monsanto durante a situação de alerta de incêndios, na sequência de "denúncias recebidas", informou o organismo.

Nos EUA, Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Representantes do Congresso norte-americano, não se arrepende de ter visitado Taiwan apesar das ameaças da China e consequente aumento da tensão entre os dois territórios. Defende que os EUA visitaram Taiwan com "humildade" e "respeito", para ouvir e aprender.

Em Braga, os 500 cidadãos que aderiram ao projeto europeu "Bicification - O Futuro em Duas Rodas", que premeia quem andar de bicicleta, já percorreram um total de mais de 77 mil quilómetros, anunciou o município.