Morreu José Eduardo dos Santos, incêndios florestais mobilizam milhares de operacionais e outros destaques TSF

O antigo Presidente de Angola José Eduardo dos Santos morreu esta sexta-feira vítima de doença prolongada. A vida do político confunde-se com a vida de Angola.

A morte gerou uma onda de de reações mais ou menos positivas. Da filha Tchizé dos Santos ao antigo primeiro-ministro Durão Barroso, conheça as reações de várias personalidades.

Uma avaria ao final da tarde desta sexta-feira cortou a energia de várias localidades dos concelhos de Oeiras, Cascais e Sintra, no distrito de Lisboa.

Os incêndios continuam a lavrar um pouco por todo o país e fizeram 17 feridos ligeiros. O mais preocupante localiza-se em Ourém, no centro do país, e há casas ameaçadas.

No futebol, Cristiano Ronaldo ficou de fora da comitiva do Manchester United que vai em digressão para a Tailândia e Austrália. Segundo o clube, o jogador português foi dispensado "para tratar de um assunto familiar".

O terceiro dia do NOS Alive é vivido debaixo de muito calor, mas os fãs não desmobilizam. Com os Metallica como cabeça de cartaz, a organização, em tom irónico, pediu para os festivaleiros não vestirem preto.

A Cidade Zero é um projeto com base na sustentabilidade e arrancou esta sexta-feira no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. A TSF esteve lá e falou com a fundadora.