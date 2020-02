Morreu Laura Ferreira, mulher de Pedro Passos Coelho

Laura Ferreira, mulher de Pedro Passos Coelho © Gerardo Santos/Global Imagens

Laura Ferreira, mulher do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, morreu, aos 54 anos, na sequência de um tumor. A notícia foi confirmada à TSF por fonte do Partido Social Democrata (PSD).

Há cinco anos, a fisioterapeuta tinha sido diagnosticada com um tumor ósseo, que acabou por espalhar-se até aos pulmões.

A mulher do ex-primeiro-ministro esteve internada no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, tendo, em dezembro do último ano, sido transferida para o Hospital Amadora-Sintra.