Morreu Mega Ferreira, BE exige explicações para "escândalo" na TAP e outros destaques TSF

António Mega Ferreira © Sara Matos / Global Imagens

Morreu aos 73 anos António Mega Ferreira, confirmou à TSF fonte próxima do escritor e antigo gestor da Expo 98.

Os trabalhadores da Comboios de Portugal (CP) e da Infraestruturas de Portugal (IP) cumprem esta segunda-feira o último de dois dias de greve, para reivindicar um prémio financeiro que compense a perda de poder de compra em 2022.

O Porto de Lisboa foi "alvo de um ataque informático" no domingo, mas o crime "não comprometeu a atividade operacional", anunciou a administração esta manhã.

O líder parlamentar do BE desafiou o Governo a explicar o pagamento de meio milhão de euros à atual secretária de Estado Alexandra Reis pela TAP, considerando a situação "um abuso e, sem explicações razoáveis, um escândalo".

"Temos que nos habituar cada vez mais a realidades como estas." Marcelo Rebelo de Sousa alertou que é no inverno que se começa a prevenir os incêndios.

Oito pessoas morreram nas estradas portuguesas desde quinta-feira, segundo o balanço da Operação Natal da GNR, que deteve mais de 100 condutores por apresentarem taxas de álcool no sangue consideradas crime.

Pelo menos 37 pessoas morreram devido à tempestade "Elliot" nos Estados Unidos, número que deverá aumentar nos próximos dias, porque muitas casas estão completamente cobertas pela neve e dezenas de milhares de habitações e empresas ficaram privadas de energia.

Foram resgatadas com vida as dez pessoas que estavam desaparecidas na sequência de uma avalanche de neve numa pista de esqui, na Áustria. De acordo com a agência de notícias austríaca, quatro pessoas ficaram feridas, incluindo uma em estado grave, e seis conseguiram sair ilesas.

A obra de arte "Natureza morta com pão e ovos", de Paul Cézanne, data de 1865. Agora, 157 anos depois, foi encontrado "algo estranho" na pintura. Após análises feitas através de raios-X, os especialistas do Museu de Arte de Cincinnati descobriram um rosto escondido que acreditam ser um autorretrato do próprio Cézanne.

Foram encontrados dois minerais nunca antes vistos num meteorito com um peso de cerca de 15 toneladas. O meteorito foi descoberto na Somália em 2020 e é o nono maior já encontrado, anunciou a Universidade de Alberta, no Canadá.

A Coreia do Sul disparou tiros de aviso, esta segunda-feira, contra drones norte-coreanos que violaram o seu espaço aéreo, anunciaram os militares sul-coreanos.

De pernas para o ar, tal como uma casa desenhada pelo austríaco Fritz Schall, em Guatavita, perto de Bogotá. Assim foi o ano de 2022. Veja aqui as imagens mais insólitas do ano: