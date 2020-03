Morreu Miguel Decq Mota, animador da TSF Açores

© Açoriano Oriental

A notícia que ninguém gosta de receber chegou à redação da Rádio Açores/TSF e do jornal Açoriano Oriental. O nosso colega Miguel Decq Mota morreu, aos 44 anos.

A trabalhar na rádio Açores TSF, desde 1 de junho de 1997, Miguel Decq Mota, afirmou-se como um dos melhores animadores de rádio da Região.

A sua voz inconfundível ajudou a acordar com um sorriso nos lábios muitos micaelenses que se habituaram ao seu jeito muito próprio de fazer rádio.

Homem versátil para quem a rádio não tinha segredos, acompanhou durante vários anos a campanha do Santa Clara na I Divisão. Também na arte de relatar jogos de futebol se afirmou como um dos maiores talentos açorianos.

A sua paixão pelo futebol começou cedo, levando-o às camadas jovens do União Micaelense. Paixão que partilhava com a equitação e mais recentemente, com o trail run.

Na rádio efetuou, ao longo dos últimos anos, entrevistas às principais figuras da sociedade açoriana, no programa Grafonola. Durante os últimos anos percorreu todas as ilhas do arquipélago para mostrar as principais festas tradicionais da Região.

Para além da rádio, Miguel Decq Mota, apresentava todos os anos o Natal dos Hospitais, transmitido pela RTP/Açores.

Com o seu falecimento a rádio nos Açores fica mais pobre e a nossa redação menos alegre.

À família apresentamos os nossos profundos sentimentos.