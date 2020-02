Morreu o doente com hepatite C que interrompeu Parlamento para pedir tratamento inovador

José Carlos Saldanha tornou-se um dos rostos da luta por medicação inovadora contra hepatite C © Júlio Lobo Pimentel/Global Imagens (arquisvo)

Um dos rostos da luta pelo acesso à medicação para a hepatite C, José Carlos Saldanha, morreu, esta sexta-feira, vítima de uma infeção generalizada que nada teve a ver com a hepatite, doença do qual estava curado há quase cinco anos.

A notícia foi confirmada à agência Lusa por fonte oficial do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, que adiantou que a morte se deveu a uma septicemia, que não está ligada à hepatite C, da qual José Carlos Saldanha já se tinha curado.

Além de ser um dos rostos da luta pelo acesso a medicação inovadora contra a hepatite C, José Carlos Saldanha esteve entre os primeiros doentes a receber o tratamento no hospital Santa Maria (Centro Hospitalar Lisboa Norte).

José Carlos Saldanha ficou conhecido publicamente quando, em 2015, interrompeu uma sessão na comissão parlamentar de Saúde a exigir ao então ministro Paulo Macedo acesso ao tratamento inovador para a hepatite C.

Depois de no dia 4 de fevereiro de 2015 ter questionado diretamente o ministro durante a sessão no parlamento, José Carlos Saldanha recebeu a notícia de que iria começar tratamento.

O laboratório que comercializa o fármaco encontrava-se ainda a finalizar negociações com o Governo para obter acordo sobre o preço do medicamento.

Dois dias depois da intervenção de José Carlos Saldanha, o então ministro da Saúde anunciou que o Estado alcançou um acordo para fornecimento de dois medicamentos inovadores para a hepatite C, que prevê o pagamento por cada doente tratado.