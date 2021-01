Morreu o investigador Fernando Santana, ex-diretor da Universidade Nova

Fernando Santana © Reprodução FCT Nova

Morreu o investigador Fernando Santana, antigo diretor e professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT Nova).

A notícia foi avançada pela instituição, que recorda o "docente inspirador, e que soube desenvolver o ensino da engenharia do Ambiente para os desafios cada vez mais complexos."

"O falecimento do professor Fernando Santana representa o desaparecimento de uma figura académica maior, a quem se deve determinante e sempre apaixonada contribuição para o desenvolvimento e afirmação da nossa faculdade nas últimas décadas, em particular enquanto diretor da FCT Nova entre 2006 e 2018", lê-se na nota publicada na página online da Universidade Nova.

Professor no Departamento de Ciência e Engenharia do Ambiente daquela instituição, Fernando Santana destacou-se na investigação de questões ambientais em Portugal, em particular na área da gestão da água.

Foi ainda presidente fundador da Academia de Engenharia, sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa, membro da Assembleia de Representantes da Ordem dos Engenheiros, membro do Conselho Nacional da Água, membro do Conselho do Euro-CASE (European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering) e Santana Diretor Nacional do Programa Universidade do Texas em Austin | Portugal, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (MCTES).

Por designação do ministro da Saúde, Fernando Santana foi Presidente do Conselho Consultivo do Hospital Garcia de Orta e representou o ministério do Ambiente no órgão diretivo do Gabinete que, por parte do Estado, negociou a concessão e, posteriormente, supervisionou a construção da Ponte Vasco da Gama.

Em 2015, o investigador foi agraciado com o Grau de Grande Oficial da Ordem da Instrução Pública pelo Presidente da República.