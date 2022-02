Morreu o padre antifascista Mário de Oliveira, aos 87 anos

Padre Mário Oliveira © Octavio Passos/Global Imagens

O padre Mário de Oliveira, conhecido pela luta anticolonial e da resistência antifascista durante os anos do Estado Novo, morreu esta quinta-feira, aos 87 anos, confirmou a TSF.

Mário de Oliveira tinha sido vítima de um acidente de viação em Macieira da Lixa, no passado dia 27 de janeiro, e esteve internado nos cuidados intensivos do Centro Hospital do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

Segundo a revista Visão, o padre teve diversas fraturas e ferimentos depois de ter perdido o controlo do automóvel em que circulava e embateu numa casa.

Mário Pais de Oliveira foi capelão das tropas portuguesas na Guiné-Bissau, durante a Guerra Colonial, e foi detido pela PIDE por duas vezes, por assumir o combate ao regime. Acabou condenado de subversão e foi proibido de de exercer o ofício pastoral pela hierarquia católica a 5 de agosto de 1962.

Foi também jornalista do diário Répública e é diretor do jornal digital Fraternizar. Lançou ainda o livro "Fátima Nunca Mais", em 1999.