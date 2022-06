Morreu Paula Rego, nova variante "esperada para setembro" e outros destaques TSF

Paula Rego © Global Imagens (arquivo)

Por TSF 08 Junho, 2022 • 13:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A manhã informativa da TSF desta quarta-feira fica marcada pela morte de Paula Rego, aos 87 anos. As histórias reais ou imaginadas, contadas pela tia, inspiraram os quadros da artista, reconhecidos a nível mundial. Marcelo Rebelo de Sousa falou numa "perda nacional" e relembrou o seu percurso "prestigiante". Na emissão especial da TSF foram também várias as figuras que reagiram à morte da pintora.

No mundo do futebol, a PJ deteve nove suspeitos de coautoria do homicídio qualificado ocorrido na madrugada do dia 8 de maio, durante os festejos do FC Porto junto ao estádio do Dragão, na cidade do Porto. Fonte policial indicou à agência Lusa que um dos nove detidos é Marco Gonçalves (conhecido por Marco 'Orelhas'), número 2 da claque do FC Porto Super Dragões.

Na Alemanha, pelo menos uma pessoa morreu e 30 ficaram feridas depois de um carro ter atropelado um grande grupo de pessoas numa esplanada em Berlim.

Destaque também para a pandemia de Covid-19 em Portugal. Especialistas do Instituto Superior Técnico calculam que as festas populares poderão resultar em 350 mil contágios diretos no país. À TSF, Henrique Oliveira destaca que há todo o interesse em chegar a setembro com a pandemia em níveis controlados, porque, nessa altura, deve surgir uma nova variante.

Por fim, a crise dos cereais provocada pela guerra na Ucrânia levou o Banco Português de Germoplasma Vegetal (BPGV) a aumentar a produção para multiplicar as amostras conservadas que garantem a sobrevivência alimentar. A missão do banco é assegurar soberania e segurança alimentares.

Portugal produz apenas 5% do trigo de que precisa e o preço dos cereais tem sofrido sucessivos aumentos desde o início da guerra na Ucrânia, mas José Palha, presidente da associação de produtores de cereais, acredita, em declarações à TSF, que não haverá falhas no fornecimento. Já a subida dos preços é inevitável.

A TSF foi conhecer a história de Balbina Lopes, que tinha 12 anos quando começou a ceifar. Percorreu hectares de searas de foice na mão direita e três canudos feitos em cana, como se de "dedais em ponto grande" se tratassem, para proteger os dedos da mão esquerda de um eventual descuido. Hoje recua 60 anos para relembrar o início da vida laboral. Ouça aqui a reportagem: