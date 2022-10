Ruth Rita e Herman José © Arquivo Global Imagens

Morreu Ruth Rita, que se celebrizou como assistente de Herman José no concurso televisivo dos anos 90 "A Roda da Sorte".

A notícia foi confirmada pelo humorista nas redes sociais, que lembra "a gentileza e irrepreensível profissionalismo" de Ruth Rita e partilha um vídeo do último programa de "A Roda da Sorte" com a assistente a seu lado, episódio que se tornou famoso já que o apresentador destruiu o cenário com uma caçadeira.

A antiga apresentadora trabalhou com Herman José entre 1990 a 1994 no concurso "A Roda da Sorte" e foi ainda assistente do humorista no programa: "Com a Verdade M"Enganas", antes de se afastar da televisão.

Em 1991, Ruth Rita participou também no Festival da Canção, como elemento de palco do tema "Bye, Lili, Bye", ldo duo T&Gu (Tó Leal e Gustavo Sequeira), canção ficou em quarto lugar na competição.