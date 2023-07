Morreu Serge Vieira, galardoado chef luso-francês

© Wikimedia Commons (arquivo)

O chef luso-francês Serge Vieira, galardoado com duas estrelas Michelin, morreu este sábado, em França, vítima de doença prolongada, informou a família.

Serge Vieira, de 46 anos, já tinha conquistado em 2005 o prémio "Bocuse d'Or", considerado a "Copa do Mundo" da confeitaria e que foi criado pelo lendário chef Paul Bocuse.

Segundo o Lusojornal, publicado para a comunidade portuguesa, Serge Vieira geria desde 2009 com a mulher, Marie-Aude, os restaurantes "Relais et Château" -- "Restaurant Serge Vieira", com duas estrelas Michelin, no antigo castelo de Chaudes-Aigues, no Cantal.

Segundo a mesma publicação, o casal também abriu, há poucos anos, o hotel (quatro estrelas) e bistrô "Sodade".

O gosto de Serge Vieira pela cozinha vinha, como ele próprio confessou ao LusoJornal, da avó portuguesa.

Serge Vieira era o único português com duas estrelas no Guia Michelin em França, apesar de haver vários outros portugueses e lusodescendentes com uma estrela no conhecido guia gastronómico.