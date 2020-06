Morreu uma das idosas com Covid-19 no lar de Cinfães

© Quique Garcia/EPA

Morreu uma das idosas infetadas com Covid-19 no lar da Santa Casa da Misericórdia de Cinfães, no distrito de Viseu.

A informação é avançada à TSF pelo presidente da câmara, Armando Mourisco, que avança ainda que se tratava de uma mulher, octogenária, "com antecedentes graves de saúde".

Também o número de doentes na Santa Casa da Misericórdia de Cinfães subiu para 57 - 34 utentes e 23 funcionários - todos com sintomas ligeiros ou assintomáticos, sem necessidade de internamento.

O autarca fala de "uma situação preocupante" mas diz que as autoridades de saúde não estão paradas - têm dado um grande apoio a todos os utentes da instituição.

