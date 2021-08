Mortalidade após vacinação, preços dos combustíveis nas mãos do Governo e outros destaques TSF

© João Relvas/Lusa

Por TSF 10 Agosto, 2021 • 19:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou esta terça-feira que a mortalidade diária associada à Covid-19 tem ocorrido, predominantemente, em pessoas muito idosas e doentes, a maioria já com as duas doses da vacina. A maior parte das pessoas tem as duas doses da vacina, mas não nos podemos esquecer que [com] a variante Delta, mesmo com as duas doses, há uma faixa etária da população que não fica imunizada", alertou.

No dia em que a DGS recomendou a vacinação dos jovens entre os 12 e os 15 anos, a task force avançou com a abertura da vacinação em regime da "Casa Aberta" para maiores de 18 anos.

Lionel Messi já aterrou em Paris, onde vai ser apresentado esta quarta-feira como reforço do PSG. Eram centenas os adeptos que o esperavam à chegada.

O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, demitiu-se esta quarta-feira do cargo na sequência da acusação de assédio sexual de 11 mulheres.

A Associação Portuguesa De Empresas Petrolíferas diz que a proposta de lei entregue pelo Governo no Parlamento para limitar as margens dos combustíveis é demasiado vaga e dá ao Governo poderes que parecem não ter restrições.

Um restaurante de fast food da antiguidade, descoberto em Pompeia há dois anos, deve abrir ao público esta semana. Foi preservado pelas cinzas da erupção do vulcão Vesúvio, em 79 d.C..

O regresso do atendimento presencial nos serviços públicos tem levado os utentes a acumular-se à porta das conservatórias, porque os trabalhadores têm de atender primeiro aqueles que fizeram marcação. As filas à porta dos serviços públicos estão a provocar muita frustração, o que já levou a agressões aos trabalhadores.