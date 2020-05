Morte de criança em Peniche: medidas de coação conhecidas esta quarta-feira

© Paulo Cunha/Lusa

As medidas de coação a aplicar aos dois suspeitos da morte de uma menina de 9 anos, em Peniche, vão ser conhecidas às 12h00 desta quarta-feira, uma vez que os detidos querem ser ouvidos pelo juiz de instrução criminal do Tribunal de Leiria.

A autópsia ao corpo da criança revelou sinais que apontam para uma morte violenta, com lesões na cabeça e indícios de asfixia.

A informação sobre o anúncio das medidas de coação foi avançada por uma funcionária do tribunal através da leitura de um comunicado aos jornalistas.

"Em face do exercício do direito a serem ouvidos, que os arguidos já manifestaram, a decisão sobre as medidas de coação será comunicada amanhã [quarta-feira], pelas 12h", fez saber o tribunal.

Os suspeitos foram identificados durante a manhã e depois da pausa para o almoço vão começar a ser ouvidos pelo juiz de instrução separadamente.

A criança, de 9 anos, que se encontrava desaparecida desde quinta-feira, após denúncia do pai à GNR, foi encontrada morta no domingo pela Polícia Judiciária (PJ).

Após cerca de três dias de buscas, a PJ de Leiria deteve, no domingo, o pai e a madrasta da menor, cujo corpo foi encontrado numa mata na serra D'el Rei, também concelho de Peniche, coberto por arbustos.

Os dois suspeitos estiveram depois com os inspetores na casa onde o alegado homicídio terá ocorrido, na Atouguia da Baleia, e na mata para onde o corpo foi transportado, a reconstituir o alegado crime.