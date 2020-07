Morte de feto infetado com o novo coronavírus no Amadora-Sintra vai ser investigada

© Hannah Mckay/AFP

Vai ser investigada a morte de um feto com 8 meses infetado com Covid-19 no hospital Fernando da Fonseca (mais conhecido por Amadora-Sintra).

O caso é extremamente raro - só este mês uma equipa de médicos franceses admitiu ter identificado pela primeira vez o contágio de um bebé dentro do útero - pelo que vai ser alvo de uma análise mais aprofundada.

Segundo revela o Expresso, a mãe estava infetada com o novo coronavírus, mas não tinha quaisquer sintomas e só descobriu quando fez o teste no hospital.

Quando a mãe chegou ao hospital o feto estava em agonia e morreu durante a realização de uma segunda ecografia. Confirmou-se posteriormente que tinha Covid-19, através de uma biópsia pulmonar, e também a placenta apresentava sinais de lesão causada pelo vírus.

"Sendo o feto positivo para SARS-CoV-2 e tendo sido uma gravidez vigiada, pode presumir-se que a infeção esteve na origem da morte", afirma em declarações ao Expresso a diretora do Departamento da Mulher do hospital Amadora-Sintra, Antónia Nazaré.

O caso não deve causar alarme entre as grávidas, ressalva a responsável: em 43 casos de mães com Covid-19 nenhum dos bebés foi infectado pelo contacto com a mãe, no hospital Amadora-Sintra.

Em todo o país já nasceram mais de 150 bebés de mães infetadas com o novo coronavírus e apenas em dois casos se verificou o contágio no útero.

